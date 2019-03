Historische blauwe tram rijdt door Den Haag (en de gele ook)

Een bijzonder plaatje in Den Haag deze zondag: de Blauwe Tram was even terug. Tot 1961 verzorgden de trams openbaar vervoer in een deel van de regio. De museumtrams die er nog zijn rijden af en toe een rondje. Vandaag reed ook een oude, gele tram van de HTM mee.

De blauwe tram was een begrip in de regio. In 1924 kregen de voertuigen hun kenmerkende donkerblauwe kleur. Het netwerk strekte zich uit van Scheveningen tot Volendam en van Katwijk tot Amsterdam. Er zijn nog zeven blauwe trams over. Drie daarvan zijn van de Scheveningse Tramweg Stichting. Eentje werd ooit teruggevonden als tuinhuisje in Nieuwkoop.

'Nadat de tram werd opggeheven deden ze dienst als schuurtjes of tuinhuisjes', vertelt Raymond Naber van de Tramweg Stichting. 'Deze vonden we bij de Nieuwkoopse Plassen, een exemplaar uit 1911. Het tuinhuisje bestond uit twee trams. Dat is gesloopt, en van de resten van de twee trams konden we een andere maken. Daar hebben we 32 jaar over gedaan.'



Herinneringen

Veel ouderen hebben nog levendige herinneringen aan de tram. 'Ik ben opgegroeid in Voorburg', vertelt Ton Slootmaker, die vandaag meerijdt. 'Je had aan de ene kant van het station de gele tram van de HTM, die rails liggen er nog, en waar nu de A12 is reed de blauwe tram. Ik ben er alle kanten mee op geweest, hij zit in mijn bloed. Het was ook een gemoedelijke tram.'

Henk en Dorien Bergman leerden elkaar zelfs kennen in de tram. 'We kamen uit Leiden, en zaten op school in Den Haag. Zij op de kweekschool, en ik op de HTS, en we hadden dezelfde halte. Zo raakten we aan de praat,' vertelt Henk Bergman. Zijn vrouw vult aan: 'We hebben een keer gespijbeld, een uurtje, gingen we samen naar de Cineac in Den Haag, en daar is natuurlijk helemaal de liefde ontstaan.' Ze zijn inmiddels 53 jaar getrouwd. 'En we kennen elkaar 55 jaar.'



Tram herbouwen

Dat de tram destijds werd opgeheven vinden ze nog altijd een treurige zaak. 'Het achterste rijtuig daar zaten de scholieren altijd in, maar ja, in de bus kon dat niet. We vonden de bus ook ordinair,' aldus Dorien Bergman.

De Tramweg Stichting wil met de ritten geld inzamelen, maar vooral ook de aandacht trekken van sponsors, want de stichting wil een oude Boedapester herbouwen. Dat is een tweedelig tramstel, van de serie die als laatste reed op de het tramnetwerk van de NZH. 'Destijds werden die allemaal in de fik gestoken,' weet Raymond Naber van de stichting, 'zo werd er toen gesloopt. Er zijn wel veel mensen die losse onderdelen hebben meegenomen, dus die zijn er nog.'



2024

De Stichting heeft ook de originele bouwtekeningen nog. Die zijn allemaal digitaal omgezet in en een 'echte' tramfabrikant moet op basis daarvan de onderstellen en het casco bouwen. 'Maar de inrichting doen we zelf,' verzekert Naber. Voor de herbouw is 1,2 miljoen euro nodig. Naber heeft goede hoop dat dat bedrag bij elkaar komt, en dat de tram over vijf jaar rijdt. 'We gaan er in elk geval niet weer 32 jaar over doen.'

Henk Bergman hoopt dat het lukt. 'Het zou toch wel mooi zijn als we dat nog kunnen meemaken.' Of hij zelf al sponsor is? 'Nou, daar ga ik eens over nadenken.'