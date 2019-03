Loslopende honden bijten zwaan dood in Haags park: 'U doet niets'

DEN HAAG -

Twee loslopende honden hebben zaterdagmorgen een zwaan doodgebeten in een sloot op het Haagse landgoed Meer en Bos. In een video die door zwanenvolgster Hettie Bronk op Facebook is geplaatst, is te zien hoe de eigenaresse van de twee honden wordt aangesproken door twee mannen omdat ze te laat lijkt in te grijpen.