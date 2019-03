West Wekker: werkzaamheden Leiden Centraal en papieren vliegtuigjes gooien

Goedemorgen! Vanwege werkzaamheden bij station Leiden Centraal is de dienstregeling aangepast. Dit kan vertraging veroorzaken. Check vooraf je reis via de reisplanner van de NS. En als je als student goed bent in het gooien met papieren vliegtuigjes, moet je vandaag zeker naar Delft toe.

Wat kun je vandaag verwachten?



Reizigers die via Leiden Centraal reizen, moeten de komende tijd rekening houden met vertraging en treinen die niet rijden. Alle sporen op en rond station Leiden Centraal worden vervangen. Tot maandagochtend 15 april wordt er gewerkt aan verschillende sporen in allerlei richtingen.

Studenten kunnen vanaf 12.00 uur op de TU Delft een gooi doen naar de WK-titel papieren vliegtuigjes gooien. Tijdens de voorronde kunnen studenten hun kunsten vertonen in de categorieën grootste afstand, langste vliegtijd en meest creatieve vlucht. Direct na de voorronde horen de winnaars of ze 18 mei naar het wereldkampioenschap in Oostenrijk mogen.

Lijsttrekker Metin Çelik van DENK Zuid-Holland heeft donderdag voorgesteld om naast Hans Wiegel een tweede informateur aan te stellen: Job Cohen. Andere partijen lijken daar wel wat voor te voelen. Forum voor Democratie - die de grootste werd bij de provinciale verkiezingen - komt vandaag met een reactie op het voorstel.

De noordwestenwind is vrij krachtig tot aan zee soms hard. De zon schijnt geregeld, maar er valt ook nog een lokale regen- of hagelbui, waarbij soms fikse windstoten kunnen voorkomen. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 10.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je ook nog weten:



Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken neemt vandaag de pensioeneisen van de vakbonden in ontvangst. De bonden willen onder meer dat de AOW-leeftijd 66 jaar wordt. Koolmees waardeert het dat de bonden vorige week maandag hun pensioenactie staakten in verband met de aanslag in Utrecht.

Door de hoge temperaturen in februari en deze maand, komen de eerste berkenbomen al in bloei. Dat is slecht nieuws voor hooikoortspatiënten met een allergie voor berkenpollen, meldt de website Nature Today. Zij moeten tot begin mei rekening houden met klachten.

Twee tunnelbuizen van de Schipholtunnel worden komende week twee nachten gesloten voor onderhoud, meldt Rijkswaterstaat. Dinsdag en woensdag gaan de tunnelbuizen dicht tussen 23.00 uur en 5.00 uur. Als gevolg daarvan is het niet mogelijk over de A4 van Amsterdam richting Den Haag te rijden.

Kunstenares Moki last uit Den Haag maakt wormentorens in haar atelier maar ook in haar huis uit 1900 heeft ze originele maatregelen genomen om energie te besparen.