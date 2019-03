Drollen trekken de aandacht op Wereld Stop Tuberculose Dag

'Laat jij tbc ook een poepie ruiken?' Wie zondag aan het winkelen was in Den Haag had grote kans om deze vraag te krijgen. Straatteams in drollenpakken vroegen aandacht voor de meest dodelijke infectieziekte ter wereld én de pijnloze poeptest van KNCV Tuberculosefonds.

De drollen trokken op deze Wereld Stop Tuberculose Dag veel bekijks in verschillende steden. En dat was precies de bedoeling van het Nederlandse KNCV Tuberculosefonds. Met een test van menselijke uitwerpselen kan tbc bij kinderen gemakkelijk worden opgespoord. Daardoor kunnen zij op tijd worden behandeld en genezen.

Tuberculose - in de volksmond ook wel tering genoemd - is een ernstige, soms besmettelijke bacteriële infectieziekte. Door gebruik van meerdere antibiotica tegelijk is tuberculose tegenwoordig goed te behandelen. Toch behoort tuberculose wereldwijd nog steeds tot de tien meest voorkomende doodsoorzaken. De sterfte aan de ziekte is mondiaal gezien ongeveer gelijk aan die door verkeersongevallen.



Leidende rol Nederlands fonds bij bestrijding

Tegenwoordig zijn er nog steeds ongeveer 900 tbc-patiënten per jaar in Nederland, waarvan bijna de helft wordt gevonden in de vier grote steden. Iets minder dan twee derde van de Nederlandse patiënten is van buitenlandse afkomst. Dat komt omdat tbs vooral buiten de westerse landen voorkomt en toeneemt.

Wereldwijd gaan er elke dag ruim 4000 mensen dood aan tbc, waaronder 640 kinderen. Het KNCV Tuberculosefonds speelt al 115 jaar een leidende rol in de strijd tegen de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. In samenwerking met lokale gezondheidsorganisaties zet het wereldwijd bestrijdingsprogramma's op.