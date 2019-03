Misstanden Hindoeschool: ‘Gemeente en rijk kunnen weinig doen’

De gemeente Den Haag heeft nauwelijks middelen om in te grijpen bij mismangement op een school, laat een woordvoerder van onderwijswethouder Bruines (D66) weten. Omroep West onthulde maandag dat het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool eind vorige maand onder druk van de Onderwijsinspectie is vervangen na jarenlang mismanagement.

De woordvoerder verwijst daarbij naar de ontwikkelingen in Amsterdam. Burgemeester Halsema meldde daar onlangs dat de geheime diensten signalen hadden gekregen dat een deel van het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam banden heeft met een terroristische organisatie.

'Zoals ook blijkt uit de situatie rond het Cornelius Haga Lyceum, heeft de gemeente nauwelijks bevoegdheden om in te grijpen bij scholen die (bestuurlijk) niet naar wens functioneren. Dat is hier aan de Inspectie van het Onderwijs. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen wel en kan er altijd een beroep gedaan worden op de gemeente voor hulp. Maar het ontbreekt zowel de lokale overheid als de Rijksoverheid aan middelen om in te kunnen grijpen als het mis gaat of dreigt te gaan op scholen.'