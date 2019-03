Misstanden Hindoeschool: het hele verhaal

Het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag is onder druk van de onderwijsinspectie aan de kant gezet. Eén van de oprichters, G., heeft daar jarenlang als alleenheerser de dienst uitgemaakt.

De praktijken duurden al enkele jaren, de onderwijsinspectie zit er ook al jaren bovenop. Na nieuwe anonieme klachten heeft de Inspectie opnieuw een onderzoek ingesteld. Hoewel het inspectierapport pas in juni wordt verwacht, kon de Raad van Toezicht er niet meer onderuit om in te grijpen.

Fraude, diefstal, machtsmisbruik, vriendjespolitiek en intimidatie zijn de belangrijkste beschuldigingen aan het adres van de oprichter en oud-bestuursvoorzitter G. Formeel is hij na eerder ingrijpen van de Inspectie de laatste jaren alleen nog 'adviseur' van het bestuur. Maar achter de schermen heeft hij alle touwtjes in handen. Zo is hij ook nog steeds voorzitter van de stichting die het busvervoer regelt.



'Personeel betaalt busvervoer'

Het busvervoer van de 450 leerlingen wordt grotendeels geregeld door een stichting die tien chauffeurs in dienst heeft, de Stichting Ondersteuning Leerlingen VAHON. 's Ochtends worden de leerlingen met eigen busjes opgehaald en 's middags weer thuis afgeleverd. Volgens de verbaasde, nieuwe directeur Edu Dumasy blijven de chauffeurs overdag op school lanterfanten en 'zijn ze allemaal familie van elkaar'.

Het busvervoer werd aanvankelijk gesubsidieerd. Maar sinds er op de subsidie is gekort, dwingen G. en zijn bestuurders het personeel van de school al jaren om hieraan mee te betalen. 'Leraren moesten 2,8 procent van hun salaris inleveren om het tekort aan te vullen', aldus een anonieme bron. Maar G. heeft nooit verantwoord of al het geld wel aan het vervoer is besteed. 'Hiervan is geen inzage gegeven of dit wel werkelijk zo is.'



'Ondersteuning in financiële en materiële zin'

Er gaat veel geld om in de stichting, maar niet duidelijk is hoeveel en waar dit blijft. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel houdt de stichting zich bezig met het 'verzorgen, ondersteunen en bijdragen aan leerlingenvervoer voor schoolgaande kinderen in financiële en materiële zin'. Een financiële verantwoording ontbreekt.

De stichting incasseert de bijdragen voor vervoer: elf maanden lang 22 euro per kind per maand. De gemeente Den Haag betaalt volgens bronnen de ouderbijdragen voor niet draagkrachtige ouders rechtstreeks aan de stichting (op de eigen website vermeldt de gemeente 150 euro per jaar). Het personeel draagt twee tot drie procent van het loon af.



Redelijk om ouderbijdrage te verhogen

Personeel dat weigerde loon af te dragen voor het busvervoer werd het leven zuur gemaakt; sommige medewerkers werden ontslagen. Ook nadat de Inspectie in 2009, 2010 en 2011 sommeerde dat de bijdrage alleen vrijwillig kon worden afgestaan, bleef de praktijk bestaan.

De nieuwe directeur Dumasy is overigens niet van plan die bijdrage te betalen. Op de vraag of je het personeel wel kunt vragen mee te betalen zegt hij: 'Nee. Het is redelijk om de ouderbijdrage daarvoor te verhogen.'



Danslerares werkte drie jaar zonder contract of loon

Op de Hindoeschool wordt veel werk gemaakt van muziek en dansen, zeker rond feesten als Holi Phagwa. Drie jaar geleden belooft G. een danslerares een contract voor 1500 euro in de maand. Al die tijd geeft ze les, maar ze ziet nooit een contract en geld al helemaal niet. G. palmt haar in en houdt haar aan het lijntje. 'Ik heb drie jaar om het contract gevraagd, maar nooit gekregen', zegt zij nu.

'Dat geld heb ik ook nooit gekregen. Als ik G. ernaar vroeg omdat ik mijn rekeningen niet kon betalen, zei hij: 'Het bestuur doet moeilijk omdat ik je de baan van een ander heb gegeven. Dus houd je even gedeisd, ga een tijdje naar het buitenland, dan komt het goed. Ik kreeg alleen af en toe honderd euro om de rekeningen te betalen.'



'G. wilde met me trouwen maar bedreigde me'

De lerares deed toch braaf haar werk, maar was zeer afhankelijk van haar baantje bij de Hindoeschool. Als alleenstaande moeder en Hindoestaanse kon zij hem niet weerstaan, ook niet toen hij begon met bezoekjes 's avonds om 'even wat zaken te bespreken'.

'Uiteindelijk zei hij dat hij met mij wilde trouwen', aldus de lerares. Hij zei dat hij al van tafel en bed was gescheiden en ik was alleenstaande moeder. Toen de lerares de relatie vervolgens beëindigde en terugkeerde naar haar ex werden beiden ook door G. zelf bedreigd. Zij heeft bij de politie aangifte gedaan van poging tot aanranding, seksuele intimidatie en bedreiging.



Lastige directeur gedumpt na 'klachten'

De vorige directeur, Rosita Ramcharan, werd vorig jaar door G. gedumpt toen zij het hem lastig begon te maken. G. lokte haar volgens meerdere bronnen op een zondag naar school om wat beleidszaken door te nemen. Samen met de voorzitter overviel hij haar met klachten van een aantal collega's. G. eiste dat zij zich ziek zou melden. Toen de directeur dat weigerde, kreeg zij 'bijzonder verlof'; zij moest direct haar sleutels inleveren.

Directeur Ramcharan ging tegen de verwijdering in beroep bij de 'commissie van beroep funderend onderwijs', die haar onlangs gelijk gaf. In het openbaar, geanonimiseerd verslag van de uitspraak van de commissie van 18 januari wordt de gang van zaken uit de doeken gedaan. Zo waren er nooit eerder klachten geweest en mocht het bestuur haar daarom ook niet zomaar verwijderen.



'Zij eruit of jij eruit'

Volgens de commissie speelde er iets anders op de achtergrond. Directeur Ramcharan had om loonsverhoging gevraagd, maar G. wilde eigenlijk dat zij minder ging verdienen: volgens bronnen wilde hij dat zij vijf dagen ging werken tegen vier dagen loon. Bovendien wilde de directeur niet meewerken aan de benoeming van G. tot directeur bedrijfsvoering.

De directeur had grote vraagtekens bij de gevolgde sollicitatieprocedure en heeft daarom geweigerd deze benoeming te ondertekenen', is te lezen in het verslag. Bronnen voegen toe dat G. daar woest over was. Hij zou enkele personeelsleden, die door de directeur slecht waren beoordeeld, hebben overgehaald een klacht tegen de directeur in te dienen onder het motto 'zij eruit of jij eruit'.



Ledenvergadering uit de hand gelopen

Besturen, toezichthouders en personeelsleden werden door G. naar believen aangetrokken en ontslagen, melden meerdere anonieme bronnen. Zelf slaagde hij erin om langer aan het bewind te blijven dan wettelijk is toegestaan.

De onderwijsinspectie constateerde ook al in 2011 dat het bestuur onvoldoende slaagt in een zorgvuldige uitvoering van zijn wettelijke opdracht' en de eigen statuten. Dat ging vooral om de 'zittingsduur van sommige huidige bestuursleden' en de druk die het bestuur uitoefende op de MR.



'Bestuurders waren marionetten in de handen van G.'

Terwijl G. nog voorzitter van het bestuur was, werd de vereniging omgezet in een stichting waardoor G. aan de macht kon blijven. Dit ging niet zonder slag of stoot. Bij de ledenvergadering waarop dit besluit werd genomen, hebben zich - zo schrijft de Inspectie - 'ordeverstoringen voorgedaan, waarbij het bestuur de hulp van de politie heeft ingeroepen'.

Toen de Inspectie van het Onderwijs na eerdere klachten in 2011 het voor elkaar kreeg dat G. aan de kant werd gezet, bleef hij aan als adviseur en contactpersoon van het bestuur. Hoewel anderen in naam het bestuur vormden, waren zij volgens bronnen 'als marionetten in zijn handen'. Ook de Raad van Toezicht, die in 2011 op aandringen van de Inspectie werd ingesteld, bestond uit getrouwen.



Inspectie van het Onderwijs doet onderzoek, rapport verschijnt in juni

Al jaren lang doen zich deze problemen voor. De Inspectie heeft meerdere keren bij de school op de stoep gestaan. In april 2011 probeerde het bestuur de Inspectie via de rechter het onderzoek te laten stoppen. Het bestuur en de Raad van Toezicht kregen dit najaar opnieuw anonieme meldingen, die overigens ook aan de Inspectie waren gericht. Pas toen de Inspectie langskwam, roerde de Raad van Toezicht zich.

Enkele weken geleden heeft de onderwijsinspectie een aantal verrassingsbezoeken aan de school gebracht en een onderzoek ingesteld. Net als in oktober 2010, toen de Inspectie ook al in actie kwam na 'signalen (…) van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld'. Hoewel het nieuwe rapport pas in juni wordt verwacht, is duidelijk dat de Raad van Toezicht onder druk van de Inspectie nu G. en het bestuur aan de kant heeft gezet.



Interimbestuurder aangesteld

De toezichthouders zochten een interimbestuurder. Uit vijf kandidaten kozen zij Edu Dumasy, een gepensioneerde interimbestuurder uit Amstelveen. Dumasy (68) is sinds anderhalve week parttime aan het werk op de school in Den Haag. Hij denkt enkele maanden tot een jaar te blijven.

Ook Dumasy zou uit het netwerk van G. komen, maar hij zegt G. niet te kennen. 'Ik heb hem alleen een keer een hand gegeven toen ik werd voorgesteld. En een paar jaar geleden heb ik hier een keer een training gegeven.'



Vertrouwen opgezegd

De nieuwe directeur laat een handtekeningenlijst zien die is opgesteld door de medezeggenschapsraad. Daarin neemt de MR afstand van de anonieme aantijgingen. Maar bronnen zeggen tegen Omroep West dat het personeel 'zich niet veilig voelt om transparant te communiceren met de raad van toezicht'.

In een brief, ondertekend met 'Het onderwijspersoneel van VAHON', wordt het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd. De briefschrijver stelt dat het 'bijzonder' is dat de toezichthouders van niets wisten. 'U bent tot nu toe met alles akkoord gegaan over alle besluiten van G.'



Schoon schip, frisse wind

G. reageert niet op meerdere verzoeken om een reactie. Hij zou volgens betrokkenen sinds twee weken in Suriname zijn 'ondergedoken'. Dumasy zegt binnenkort in gesprek te gaan met zowel de oud-directeur als de danslerares. 'Ik heb haar gevraagd om bewijzen van haar werkzaamheden', zegt hij. 'Zodat zij alsnog betaald kan worden.' Alle financiële malversaties wil hij laten onderzoeken door een extern bureau.

Dumasy wil schoon schip maken en vooruitkijken in het belang van de leerlingen. Vorige week maandag hield de medezeggenschapsraad een bijeenkomst voor de ouders om te worden bijgepraat over de 'nieuwe, frisse wind' die door de Hindoeschool moet gaan waaien.

