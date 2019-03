Spoorwerkzaamheden Leiden: eerste spits zonder problemen (maar houd de planning in de gaten)

De komende drie weken wordt er stevig gewerkt aan het spoor rondom Leiden Centraal, maar vanochtend is de ochtendspits verlopen zonder grote problemen. Toch adviseert spoorbeheerder ProRail om de reisplanner goed in de gaten te houden.

'We bevinden ons op het zwaartepunt van een twee jaar durende operatie. Over een lengte van twee kilometer vervangen we 55 wissels en halen we er 28 weg. Ook vervangen we de bovenleidingen en sporen.' Zo vertelt woordvoerder Coen van Kranenburg.

De ligging tussen Den Haag, Amsterdam en Utrecht, maakt Leiden Centraal een belangrijk spoorknooppunt. De spoorwegen hebben er daarom baat bij zo veel mogelijk treinen te laten rijden. De afgelopen twee jaar is er zo veel mogelijk in het weekend en de avonduren gewerkt, maar in deze fase zijn doordeweekse werkzaamheden onvermijdelijk. Van Kranenburg vreest dan ook wel enige overlast: 'Leiden kent al een hele complexe dienstregeling. Nu wordt er aan sommige sporen gewerkt en moeten we er ook nog tussendoor met werktreinen.'



Drie keer overstappen

Van Kranenburg adviseert reizigers dan ook om de NS reisplanner goed in de gaten te houden. 'Mensen die normaal direct vanuit Almere naar Den Haag reizen, moet nu soms wel drie keer overstappen.' De reisplanner, te vinden op de site van de NS en in hun app, meldt ook eventuele storingen.

De werkzaamheden duren nog tot en met maandag 15 april. Wie vanuit Leiden naar Den Haag HS reist, of vice versa, moet sowieso omreizen via Den Haag Centraal. Vanaf 23.00 uur worden alle treinen vervangen door bussen. Dat geldt ook voor het weekend van 6 en 7 april, dan wordt het volgens Van Kranenburg wel even spannend: 'Voor de werkzaamheden die dan plaatsvinden zouden we normaal meer tijd nemen, maar vanwege de overlast voor reizigers moeten we het echt in een weekend proppen.' De kans bestaat dus dat Leiden maandagochtend 8 april nog ontregeld is.