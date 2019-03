Arrestatieteam houdt twee mannen aan na steekincident Den Haag

De twee mannen werden aangehouden in een huis in de Keukenhoflaan I Foto: District8

Twee mannen zijn in de nacht van zondag op maandag aangehouden in verband met een mogelijk steekincident op de Calandstraat in Den Haag. Het gaat om een 43-jarige Hagenaar en een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Het slachtoffer meldde zichzelf zondagmiddag in het ziekenhuis en vertelde daar dat hij was neergestoken en bedreigd. De gewaarschuwde politie deed direct onderzoek in de omgeving van de Calandstraat. Agenten hadden al snel twee verdachten op het oog. Die hielden zich op in een woning in de Keukenhoflaan.

Omdat niet duidelijk was of de verdachten een vuurwapen bij zich hadden, werd besloten een arrestatieteam in te zetten bij hun aanhouding. De arrestatie vond rond 2.30 uur plaats. De verdachten zijn naar een politiebureau gebracht voor verhoor. Omdat er nog veel onduidelijk is over wat er aan het steekincident vooraf ging, vraagt de recherche getuigen zich te melden.