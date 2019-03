Anouk en DI-RECT geven Haags feestje op Paleis Soestdijk

Anouk tijdens haar optreden bij Live On The Beach | Foto: Paul Bergen

Het wordt een Haags rockfeestje op 12 juli in de tuin van Paleis Soestdijk. Anouk en DI-RECT geven samen een zomeravondconcert op Royal Park in Baarn.

DI-RECT heeft er zin in, schrijft de band op Twitter. 'We doen hier onze theatershow met strijkers en blazers. Kaarten gaan vanaf a.s. donderdag 10:00 in de verkoop. Wie is erbij?'



Royal Park is een concertreeks rond de eerste twee weekenden van juli. Paleis Soestdijk wordt voor deze gelegenheid omgetoverd tot decor voor concerten van bekende artiesten. Op 11 juli treedt Within Temptation op, met de Waddinxveense zangeres Sharon den Adel. Ook Tom Odell, BLØF, Guus Meeuwis en Yann Tiersen geven er een concert.

Eerder traden Sting, Damien Rice, Counting Crows, Jack Johnson en Van Morrison op in de paleistuin.