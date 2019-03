VVD eindigt op 10 zetels in Zuid-Holland; Baudet en Kuzu gekozen

De definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland is bekend. Ten opzichte van de voorlopige uitslagen verandert er weinig: de VVD krijgt niet negen, maar tien zetels. De PvdA eindigt op vier zetels, eentje minder dan vorige week werd verwacht. Forum voor Democratie blijft met elf zetels de grootste partij.

In de uitslag vallen nog twee andere dingen op: lijstduwers Thierry Baudet (FvD) en Tunahan Kuzu (DENK) zijn allebei met voorkeurstemmen gekozen. Omdat DENK één zetel heeft gehaald, zou dit betekenen dat lijsttrekker Metin Çelik geen plaatsneemt in de Provinciale Staten.

De kans is echter groot dat zowel Baudet als Kuzu hun zetel afstaan. Baudet was ook in andere provincies verkiesbaar als lijstduwer. Zou hij wel willen plaatsnemen in het provinciale bestuur, zou hij vanuit Amsterdam moeten verhuizen naar Zuid-Holland. Kuzu woont in Rotterdam. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van Rotterdam verdiende hij als lijstduwer ook een zetel. Die bezette hij kort om de fractie op weg te helpen, maar inmiddels heeft hij zijn plek afgestaan.



Verhuizen

Van de FvD'ers die een zetel hebben gekregen, zou verder Dorien Roosmaker naar de provincie Zuid-Holland moeten verhuizen. Zij woont nu in het Gelderse Hattum. In haar eigen provincie Gelderland was ze lijstduwer voor Forum.

De definitieve uitslag (verschil met 2015)



