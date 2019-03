Celstraf voor 'wapenwinkel' in huis: micro-uzi, pistolen en 150 patronen

Een man (29) uit Kwintsheul moet de cel in voor het in huis hebben van een automatisch wapen, meerdere pistolen en munitie. De man is veroordeeld tot 27 maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk.

Een micro-uzi, vijf pistolen, honderdvijftig patronen en twee kogelwerende vesten lagen er in het huis. 'Het leek wel of de man een winkel in wapens had', zei de officier van justitie eerder tijdens de zaak.

De wapens werden gevonden door de vader van de verdachte. Zijn ouders maakten zo nu en dan zijn appartement schoon en bij een van die schoonmaakbeurten vond zijn vader een sporttas met een wapen erin. Hij belde meteen de politie. Later bleek dat in de tas ook de rest van het arsenaal zat.



Verdachte geeft schuld aan visite

De verdachte zegt dat hij niets wist van alle wapens in de berging. Hij denkt dat visite de wapens daar hebben neergelegd. Dat vindt de rechtbank heel ongeloofwaardig. De rechtbank verwacht van mensen dat ze zelf weten wat er in hun huis ligt. De officier van justitie eiste 2,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

De verdachte heeft een strafblad; hij zat eerder een gevangenisstraf van 3,5 jaar uit voor een gewelddadige overval.