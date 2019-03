Babynieuws: eerste ei van lepelaars uitgekomen in Nieuwkoopse Plassen

DEN HAAG -

Goed nieuws voor de familie lepelaar in de Nieuwkoopse Plassen: het eerste jong is uit het ei gekropen. Heel bijzonder, zegt boswachter Jurriaan van Leeuwen. 'Wij geven de kolonie volledige rust en komen niet in de buurt. De kuikens zelf zien we nooit. En nu wel, dat maakt het bijzonder.'