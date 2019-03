Drie verdachten voor de rechter voor in gezicht steken van advocate

De advocate werd aangevallen in haar kantoor op de Jacob Leendert van Rijweg in Zoetermeer. | Foto: Regio15

De rechtbank behandelt woensdag de zaak tegen drie Amsterdammers die betrokken zouden zijn bij een steekpartij in een advocatenkantoor in Zoetermeer. Op 26 september 2017 werd een advocate met een mes in haar gezicht gestoken in haar eigen kantoor, onder de ogen van haar collega's. De man die haar stak, is nog steeds spoorloos.

De advocate werkte in een kantoor aan Jacob Leendert van Rijweg in Zoetermeer. Ze liep een slagaderlijke bloeding op en hield een litteken over aan de steekpartij. Ze is arbeidsongeschikt en haar advocatenkantoor is failliet. 'Waarom mij dit is aangedaan, is de vraag die ik mijzelf de afgelopen maanden aanhoudend heb gesteld,' schreef de vrouw eerder in een brief.

Bij het steekincident waren vier mannen betrokken. Ze zouden de aanslag samen hebben beraamd, denkt het Openbaar Ministerie. Een van hen had een bijzonder hoedje op, naar hem wordt nog steeds gezocht. Hij is waarschijnlijk de man die gestoken heeft. Justitie heeft een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt naar 'de man met het bolhoedje'.



Doodschoppen grensrechter

De drie Amsterdammers die woensdag voor de rechter staan, werden maanden na de steekpartij opgepakt. Het gaat om Marwan I. (21), Omer P. (23) en Yassine D. (22). D. zou eerder veroordeeld zijn voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere in 2012, zo schrijft het AD. D. was toen 15 jaar.

Omer P. zou als illegale taxichauffeur de andere verdachten van Amsterdam naar Zoetermeer gereden hebben. Hij zou niets geweten hebben van hun kwade bedoelingen. Hij zit inmiddels niet meer vast. De rechter behandelt woensdag de feiten in de zaak. De strafeis volgt in juni. De uitspraak nog later.