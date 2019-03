Martijn reanimeerde een drenkeling in Gouda en stond even later op het podium

Auto te water in Gouda | Foto: AS Media

Dat niet alle helden een cape dragen, is zaterdag bewezen door Martijn Brugmans. Toen hij in Gouda de Westerkade opreed, zag hij dat er in de sloot twee drenkelingen naar de kant werden geholpen door omstanders. Toen hij zag dat een van hen lijkbleek zag, greep hij in.

De drenkelingen kwamen uit de auto die zaterdagmiddag rond 13.00 uur te water raakte in de Goudse wijk Korte Akkeren. Buurtbewoner Martijn reed toen net van huis weg met zijn vrouw, voor een optreden met zijn gospelkoor Elim.

Op het moment dat Martijn langs de plaats van het ongeluk kwam, waren er al omstanders bezig om twee inzittenden op de kant te helpen, zo vertelt hij tegen Omroep West. Een derde zat nog vast in de auto.



'Je moet handelen'

Toen Martijn zag dat een van de inzittenden lijkbleek en buiten bewustzijn was, besloot hij direct in te grijpen. 'Ik heb de auto midden op straat stilgezet en ben bij de jongen gaan kijken. Het bleek dat ik moest reanimeren. Dat heb ik een aantal minuten gedaan, waarna een andere omstander het overnam. Dat is nodig om genoeg kracht te kunnen blijven geven. Daarna moest ik mijn auto aan de kant zetten, zodat de hulpdiensten erbij konden.'

In het midden van de hectiek ging er eigenlijk maar weinig om in het hoofd van Martijn, die leerde reanimeren bij een bhv-cursus. 'Je moet handelen. Je bent een leven aan het redden en zit vol adrenaline, dan denk je verder nergens over na.'



Van je af zingen

Wel vervelend, vond Martijn de onzekerheid na afloop. 'Ik ben nadat ik mijn auto heb weggezet nog teruggelopen om mijn vrouw te zoeken. Zij is nog even gebleven, maar ik had haast en moest weg.' Gelukkig kreeg hij later wel te horen dat zijn reanimatie niet zonder resultaat was: de jongen was bijgekomen en samen met de twee andere inzittenden naar het ziekenhuis gebracht. Naar omstandigheden gaat het goed met hen.

De onverstoorbare Martijn eindigde de middag wel als gepland: met zijn koor op het podium. 'Dat was pure relativering. Verstand op nul en het van je af zingen. Ik ben van mezelf redelijk nuchter, maar het was fijn dat er familie en vrienden waren bij wie ik mijn verhaal even kwijt kon.'

LEES OOK: Auto in water in Gouda; drie inzittenden op de kant