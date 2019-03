Camera's voor Haagse handhavers

De plannen om zogenoemde Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa's) een cameraatje op hun uniform te geven is niet nieuw. Het staat ook in het coalitieakkoord 2018-2022. Wel is nieuw dat de gemeente er dit jaar al mee wil beginnen. De gemeente wil boa's geen pepperspray of wapenstok geven omdat ze juist moeten voorkomen dat zaken uit de hand lopen. Wapens passen daar niet bij, zegt de gemeente.

Raadslid Jelle Meinisz van Groep de Mos/Hart voor Den Haag is blij met de invoering. Volgens hem komt dit de veiligheid in de stad ten goede, omdat mensen met foute bedoelingen minder snel een boa lastigvallen als die een cameraatje op zijn schouder heeft.

