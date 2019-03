Uitzonderlijk vroeg: eerste gruttonest gevonden in Midden-Delfland

In een weiland in de Duifpolder net buiten Maasland, is het eerste gruttonest van Zuid-Holland gevonden. Dat is uitzonderlijk vroeg. Normaal leggen grutto's begin april hun eieren. De Vogelwerkgroep Midden-Delfland gaat dit nest, en enkele tientallen kievitsnesten, beschermen als de boeren gaan gieren.

Het gruttonest werd gevonden nadat een boer de Vogelwerkgroep had gebeld om te zeggen dat hij zijn land gaat bemesten. Zondag zijn drie vrijwilligers het weiland ingetrokken op zoek naar nesten. Ze vonden ruim dertig kievitsnesten, en dus één met vier grutto-eieren.

'We hebben alle nesten gemarkeerd met bamboestokken', vertelt John Kleijweg van de Vogelwerkgroep. 'Als de loonwerker deze week gaat gieren, dan belt hij ons van tevoren zodat wij de nesten kunnen afdekken.'



Beschermen met deksel

Bemesten van land gaat tegenwoordig via lange slangen die over het land worden gesleept. Vanaf de boerderij wordt de gier door de slang gepompt. 'Die slangen gaan echt over het hele weiland, en zouden dus alle nesten vernielen', aldus Kleijweg. 'Wat wij doen is een oranje deksel op het nest leggen als de loonwerker met de slang sleept. Daarna halen we het deksel weer weg en kunnen de vogels weer op het nest.'

Het stuk land in de Duifpolder is het eerste wat de Vogelwerkgroep heeft verkend. 'We verwachten nog wel meer telefoontjes van andere boeren', zegt Kleijweg. In totaal denkt hij de komende weken enkele honderden nesten te kunnen beschermen met de methode met de deksels.

LEES OOK: Babynieuws: eerste ei van lepelaars uitgekomen in Nieuwkoopse Plassen