Studenten proberen zich te plaatsen voor WK Papieren Vliegtuigjes Gooien

Het vouwen van een papieren vliegtuigje is zo makkelijk nog niet. Er zit zelfs een hele wetenschap achter, bleek maandag op de TU Delft. Daar is een voorronde gehouden voor het WK Papieren Vliegtuigjes Gooien. Ja, dat bestaat.

Een goeie vouw is het halve werk, weten veel studenten. 'Het maakt echt veel uit. Je moet scherpe lijnen vouwen en de hoeken goed meten. En het ontwerp is ook heel belangrijk. Ik heb gewoon op internet opgezocht welke de beste is.'

Zo'n honderd studenten doen mee aan deze voorronde van het WK in Delft. Eerder waren er ook al rondes in Twente en Eindhoven. In totaal doen 384 universiteiten uit 61 landen mee. De finale is later dit jaar in Salzburg in Oostenrijk.



Winnaar in Delft

Marc Meijnema kreeg z'n vliegtuig het verst. Die van hem kwam 33,3 meter van de startlijn neer. Sameer Safaya wist z'n papiertje met 10.28 seconden het langst in de lucht te houden. Zij mogen meedoen aan de finale.