Wisselstoring bij Leiden veroorzaakt grote drukte in spits

Een wisselstoring bij Leiden leidt maandagmiddag tot grote drukte in de spits. Omdat de wissel kapot is, werken de seinen niet goed. De drukte wordt verergerd doordat ProRail op dit moment bezig is met een grote vernieuwing van het spoor rond Leiden Centraal. Volgens ProRail staat de wisselstoring niet in verband met de werkzaamheden.

Het oplossen van deze complexe storing gaat uren duren, meldt ProRail. 'Uren waarin geen treinen kunnen rijden als we nu aan het werk gaan. Daarom blijven we rijden tot 23:00 uur en gaan we daarna de storing verhelpen. Vanaf dat moment rijden er geen treinen meer van en naar Leiden Centraal Station.'

ProRail is van 24 maart tot 15 april bezig aan het zwaartepunt van een grote operatie rondom Leiden Centraal. Daar nadert het spoor het einde van zijn levensduur en worden er in twee jaar tijd 28 wissels weggehaald, 55 wissels vervangen en worden er over een lengte van twee kilometer rails, dwarsliggers en bovenleidingen vervangen. Tijdens de eerste ochtendspits leidde dit niet tot problemen, maar ProRail adviseert de NS reisplanner in de gaten te houden.

