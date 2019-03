Op=op Voordeelshop bijna failliet

Een Op=op Voordeelshop in Den Haag | Foto: Google Streetview

REGIO -

De Op=op Voordeelshop vraagt faillissement aan. De budgetdrogisterij heeft 141 vestigingen en zit bij ons in de buurt in ondermeer Den Haag, Rijswijk, Leiden en Alphen aan den Rijn. Als reden voor het faillissement wordt genoemd dat de keten de afgelopen jaren enorm is gegroeid.