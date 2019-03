'Ze spelen paniekvoetbal bij HBS door Marcel Koning weg te sturen'

Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het onder meer over de rellen op De Krom en een heerlijke voetbalmiddag bij ASC.

Goedemiddag Willem,

Laten we beginnen met het laatste nieuws. Marcel Koning en HBS zijn in goed overleg uit elkaar gegaan.

'In goed onderling overleg uit elkaar, dat is een zin die tegenwoordig heel vaak gebruikt wordt. Marcel Koning is gewoon aan de kant gezet. Ik hoorde gisteren nog een quote van hem en toen klonk hij strijdbaar. Maar goed, dat is de voetballerij.'

'HBS is er helemaal de club niet naar om dit te doen. Wat dat betreft ben ik een beetje verbaasd. Wat zal ik ervan zeggen: ze moeten iets. Ik had zelf het idee, degradatie vinden ze niet zo'n ramp bij HBS, maar daar zat ik dus naast. Anders stuur je de trainer niet weg.'

'Met nog acht wedstrijden te gaan vind ik het paniekvoetbal. Dit hadden ze ook in de winterstop kunnen beslissen. Dit is echt de laatste strohalm zeggen ze dan op de eigen website. Ze zijn dus echt in paniek.'





Dan praten we zo nog even verder over de Haagse derby van zondag. Eerst even een quizvraag: wie scoorde het eerste doelpunt bij Katwijk – Rijnsburgse Boys?

'Haha, Jan-Willem Tesselaar. Ik haalde hem en Marciano Mengerink door elkaar vanaf de tribune toen ik commentaar gaf. Ik heb het gelukkig in dezelfde flits kunnen corrigeren. De stadionspeaker had het ook even fout. Ze corrigeerde het gelukkig ook net op tijd.'

Het werd uiteindelijk 2-1 voor Katwijk. Kreeg Rijnsburg te weinig?

'Zelfs de meest fanatieke Katwijk-supporter zou zeggen dat Rijnsburg minstens een punt verdiende. Er was een minimaal verschil op het veld. Alleen Rijnsburg benutte de kansen niet en Katwijk wel.'

Was Marciano Mengerink het grote verschil tussen Katwijk en Rijnsburg afgelopen zaterdag?

'Ik vind het lastig om te zeggen dat het alleen om Mengerink gaat. Ik denk namelijk dat die stelling niet helemaal waar is. Natuurlijk was hij gigantisch belangrijk en maakte hij een knap doelpunt. Hij was niet eens helemaal fit.'

'Als je keek hoe dat doelpunt tot stand kwam en hoe hij scoorde: het was een mooie goal. Katwijk scoort sowieso minder dan vorig jaar. Mengerink dus ook. Toch staat hij alweer op veertien treffers. Dan heeft hij ook nog eens zes wedstrijden door blessures gemist. Het is natuurlijk gewoon een topspits.'

Met nog acht wedstrijden te gaan is het gat tussen koploper AFC en Katwijk zes punten. Zijn ze terug in de kampioensrace?

'Helemaal terug niet. AFC was de eerste seizoenshelft echt de beste. De tweede seizoenshelft zijn ze wat minder. Katwijk kan zich daardoor nog gaan mengen in de titelrace.'

'We moeten daarnaast IJsselmeervogels helemaal niet uitvlakken. Die staan er gewoon nog tussenin. Die drie clubs gaan uitmaken wie er kampioen wordt.'

'Katwijk kan zich geen misstap meer veroorloven. Daar wil ik mee zeggen: dat ze geen punten moeten laten liggen als de andere twee wel weten te winnen.'

Katwijk verloor vorige week een oefenwedstrijd van Jong ADO Den Haag. Is het goed voor de sterkte van de competitie dat een beloftenteam als Jong ADO in de tweede divisie meespeelt?

'Ik ben toevallig bij die wedstrijd geweest. Katwijk speelde met een combinatie-elftal. Ik ga niet aan die wedstrijd ophangen of Jong ADO in de tweede divisie moet en hoe sterk ze zijn. Ik las dat Jong FC Groningen alweer terug naar de beloftencompetitie wil. Zo is het elke keer wat met die teams.'

Wat heb je nog meegekregen van de rellen na de wedstrijd?

'Niet heel veel. Ik deed een babbeltje na de wedstrijd en stond op een lege tribune. Ik zag dat opeens veel mensen het sportpark verlieten. Dan weet je dat er iets fout zit. Ik zag een politieauto en ambulance staan. Dat was het eigenlijk.'

Het is wel de tweede week dat Katwijk bij supportersrellen betrokken is. Vorige week in Spakenburg ook al.

'Neenee! De voetbalclub Katwijk heeft hier helemaal geen schuld aan. Daar kan de club weinig aan doen. Het heeft allemaal weinig met voetbal te maken en ik vind dat je de club hiervoor niet ter verantwoording kan roepen. Net zoals Quick Boys ook niets aan de rellen kan doen. Die rellen komen door individuele acties en zorgen ervoor dat voetbalclub Katwijk in een verkeerd daglicht komt te staan.'

Dan SJC. De mannen van Sjaak Polak wonnen met 6-3 van subtopper SteDoCo. Een prima prestatie toch?

'Voor SJC is elk punt belangrijk in de derde divisie. Het is zeker knap dat ze winnen van een subtopper.'

Polak zelf heeft nog geen nieuwe club. Denk je dat hij hoopt dat er volgend seizoen een trainer ergens snel uitvliegt?

'Nee, zo zit Sjaak helemaal niet in elkaar. Er komt daarnaast vast wel iets op Sjaak zijn pad. Hij heeft het druk met zijn winkeltje en schnabbels. Die gaat niet een jaar lang op een club zitten wachten. Daarnaast is Sjaak er niet de man naar om zomaar ergens bij een club in te stappen. Hij gaat eerst een goede afweging maken.'

Zijn naam is gevallen bij Ter Leede. Die zoeken een opvolger voor Henk Wisman. De naam Polak is daar gevallen samen met die van Jack Honsbeek en Steef Roodakkers, de huidige trainer van UVS. Bij die drie namen zit hij gewoon. Het kan zomaar zijn dat hij voor de start van volgend seizoen al een nieuwe club heeft.'

Gisteren was de Haagse derby tussen HBS en Quick. Wat heb je daarvan meegekregen?

'Ik heb prachtige beelden gezien. Er hing echt een goede sfeer. Daarnaast deed mijn collega Haniff Hararah goed commentaar van de wedstrijd. Het zag er alles bij elkaar top uit.'

'Het was alweer de vierde keer dat Quick de derby won. HBS had het lastig en heeft het nu echt moeilijk in de competitie. Ze staan laatste en hebben een zwaar einde van het seizoen.'

Vandaag maakten de Marokkaanse voetbalbond en trainer Mark Wotte bekend dat ze niet verder met elkaar doorgaan. Zie jij Wotte graag terug in de tweede of derde divisie?

'Zo! Mark Wotte heb ik lang niet gezien. Toen hij trainer bij FC Lisse was, zag ik hem vaak. Ik zou het wel leuk vinden om hem weer tegen te komen bij een club in de tweede- of derde divisie.'

'Maar ik denk dat Wotte eerder in aanmerking komt voor een club in de ere- of eerste divisie, als hij dat nog wil dan.'

Heb je toevallig gisteren nog naar Nederland – Duitsland gekeken?

'Ja, de tweede helft was Nederland goed. Al moet ik eerlijk zeggen, en dit klinkt vreemd. Ik heb gisterenmiddag meer van het voetbal en alles eromheen genoten. Ik was in Oegstgeest bij ASC tegen Nicolaas Boys. Die wedstrijd eindigde in 1-1.'

'Ik kwam er veel bekende mensen uit de voetbalwereld tegen en daarnaast is ASC een prachtige club. Een echte traditieclub. Toen ik aankwam waren de lagere elftallen nog aan het spelen. Ik zag spelers rondlopen met zo’n oud tenue met een V-hals. Bij een veteranenteam keepte bijvoorbeeld Gert-Jan Onvlee. Bij het eerste elftal zag ik twee schitterende doelpunten.'

'Tijdens de wedstrijd ben ik met mijn vriend Willem Brugmans over het terrein gaan lopen. Daar kwamen we Kees Du Prie tegen. Die was nog assistent van Arie Lagendijk bij Ter Leede en Katwijk. Ook liep Ge Perfors, oud-speler van Rijnsburgse Boys, er rond. Het was een kleine reünie.'

'Ik heb enorm genoten van de ambiance. De trainers die fanatiek coachten vanaf de bank. De sfeer in de kantine. De beleving van de spelers op het veld. Dat vind ik leuker dan een topwedstrijd op tv.'

'Voetbal is niet alleen eredivisie, eerste divisie en het Nederlands elftal. Ook al was het maar derde klasse. Het was enorm leuk bij ASC.'

