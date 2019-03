Alleen Hans Wiegel informateur in Zuid-Holland

Forum voor Democratie wil Job Cohen niet als tweede informateur voor de vorming van een nieuw provinciebestuur in Zuid-Holland. Dat zegt Metin Çelik van DENK Zuid-Holland, die dit voorstel vorige week deed.

Volgens Çelik heeft Forum voor Democratie 'geen behoefte aan Job Cohen als tweede informateur', naast VVD-coryfee Hans Wiegel. De politicus van DENK is 'teleurgesteld' over dit besluit. 'Er was een kleine meerderheid in Zuid-Holland voor dit voorstel.'



'Een goed signaal'

Forum voor Democratie had zelf Wiegel gevraagd als informateur en die is bereid om de taak op zich te nemen. Çelik wilde een tweede informateur 'omdat de samenleving in Zuid-Holland verdeeld is.' Hij zou het een goed signaal vinden als er een tweede informateur bij komt die wat meer bij de linkerkant hoort, 'maar wel een breed draagvlak heeft in de samenleving', zei hij vorige week.

De leider van Forum voor Democratie in Zuid-Holland, Rob Roos, was maandagavond onbereikbaar voor Omroep West.

