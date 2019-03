Bertens uitgeschakeld in Miami, Australische Barty opnieuw te sterk

WATERINGEN -

Kiki Bertens is er niet in geslaagd de volgende ronde van het WTA-toernooi in Miami te halen. In de vierde ronde van het toernooi bleek de Australische Ashleigh Barty opnieuw te sterk voor de tennisser uit Wateringen. Na een grillige wedstrijd verloor de als zevende geplaatste Bertens in drie sets: 4-6, 6-3, 6-2.