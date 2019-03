Schade groot na brand woonboerderij Den Haag, bewoner probeerde vuur nog zelf te blussen

Aan het Ter Leedepad in Den Haag woedde maandagavond een fikse brand in een woonboerderij met een rieten dak. Bij de brand kwam veel rook vrij. Daarom werd de N464 van Poeldijk naar Den Haag afgesloten.

De brand begon in de schoorsteen en sloeg over naar het rieten dak. Een woordvoerder van de brandweer liet weten dat de bewoner - die alleen thuis was - nog heeft geprobeerd het vuur zelf te blussen, maar dat lukte niet. Daarop belde een buurman de brandweer. De bewoner raakte niet gewond.

Rond 21.15 uur was de brand onder controle. Een deel van de N464 bleef nog enige tijd afgesloten, vanwege de vele rook die bij de brand vrijkwam



'In ieder geval onbewoonbaar'

Omdat er het vuur woedde in een vrijstaande boerderij was er geen gevaar voor panden in de omgeving. Het vuur kon niet overslaan.

De schade bij de boerderij waar het vuur woedde, is volgens ooggetuigen 'enorm'. Een woordvoerder van de brandweer kon niet met zekerheid zeggen of de woonboerderij nog te redden is. Het dak is sowieso helemaal opengebrand.