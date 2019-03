Woonboerderij met rieten dak in brand; N464 afgesloten

Aan het Ter Leedepad in Den Haag woedt brand in een woonboerderij met een rieten dak. Volgens de brandweer is het vuur in het dak geslagen en staat het riet dus in brand. Bij de brand komt veel rook vrij en daarom is de N464 afgesloten tussen de Poeldijkseweg en Arckelweg.

De brand begon in de schoorsteen. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat de bewoner nog heeft geprobeerd het vuur zelf te blussen, maar dat is mislukt. De bewoner is niet gewond en was alleen thuis toen het vuur uitbrak.

Bij de brand komt veel rook vrij, waar buurtbewoners last van kunnen hebben. De N464 is deels afgesloten.



'In ieder geval onbewoonbaar'

Een woordvoerder van de brandweer kan nog niet zeggen of de woonboerderij nog te redden is. 'Het dak is rondom helemaal open gebrand en we weten nog niet hoe het vuur zich gaat ontwikkelen', aldus de woordvoerder. Dat is ook de reden dat het sein 'brand meester' nog niet is gegeven. Wel is duidelijk dat er geen gevaar is voor panden in de omgeving. 'Het is een vrijstaand pand en het vuur kan niet overslaan', zegt de woordvoerder van de brandweer.