'Wiegel uitzonderlijk goed persoon om verkenning Zuid-Holland te leiden'

De fractievoorzitters op het Provinciehuis in Den Haag zijn het over één ding al eens: Hans Wiegel is zeer geschikt om de eerste gesprekken in Zuid-Holland te leiden. De VVD-coryfee is maandag door de fracties aangesteld als informateur.

Het voorstel om de prominente VVD'er aan te stellen, komt uit de koker van Forum voor Democratie. 'Ik denk dat de heer Wiegel een uitzonderlijk goed persoon is om dit proces te leiden', zegt fractievoorzitter Rob Roos van Forum voor Democratie: 'Dat heeft hij eerder laten zien in Den Haag en Noord-Brabant. In Den Haag bracht hij GroenLinks en Groep de Mos bij elkaar en in Brabant deed hij dat met de SP en de VVD.'

Ook VVD-fractievoorzitter Floor Vermeulen is positief over deze eerste fase. 'Hans Wiegel is natuurlijk van harte welkom in Zuid-Holland én hij is erelid van de VVD, dus wij hebben ook ingestemd met het voorstel zodat hij nu hier als informateur aan de slag kan. Ik heb er goede hoop op dat hij een goed advies kan geven over hoe we nu verder kunnen gaan', aldus Vermeulen.



'Wiegel kan het heel goed alleen af'

Fractievoorzitter Metin Çelik (DENK) is ook positief over Wiegel: 'Hij is een prima oud-politicus die ik heel hoog heb zitten. Ik heb alle vertrouwen dat hij prima in staat is om de gesprekken goed te leiden.' Çelik stelde eerder voor om PvdA-prominent Job Cohen aan te stellen als tweede informateur, maar dat zag Forum voor Democratie niet zitten. Fractievoorzitter Roos: 'Wij zagen Cohen niet als toegevoegde waarde voor het proces. Wij denken dat de heer Wiegel dat heel goed alleen af kan.'

Berend Potjer (GroenLinks) vindt het jammer dat Cohen niet als tweede informateur is aangesteld. 'Het is goed om een breder informatieteam te hebben.' De fractievoorzitter van D66, Ria Oosterop, vindt het vooral belangrijk dat er nu stappen worden gezet. 'Na een informateur komt er ook altijd een formateur. Ik vind het erg belangrijk om nu gewoon te beginnen en geen tijd verloren te laten gaan.'