Moordenaar 't Koetsiertje eist weer vrijheid

Yilmaz schoot in 1983 zes mensen dood in café 't Koetsiertje in Delft. Onder de slachtoffers was ook een 12-jarig meisje. Hiervoor werd hij in 1985 veroordeeld tot een levenslange celstraf. In 2009 zat hij in een tbs-kliniek en werd bekend dat hij af en toe op verlof mocht. Dat leidde tot veel commotie. Toenmalig minister van Justitie Hirsch Ballin zette toen een streep door de verloven. Dat besluit werd in 2014 weer teruggedraaid. Maar Cevdet Yilmaz wil volledige gratie.

Hij verwijt de Nederlandse Staat dat ze het proces van zijn gratieverlening dwarsboomd. Hij is van mening dat hij op grond van de Gratiewet, recht heeft op een positieve voordracht voor gratieverlening. December vorig jaar bepaalde de rechter in kort geding dat minister Grapperhaus van Justitie binnen twee maanden een advies moest uitbrengen. Dat deed de minister, maar dat advies was negatief. Yilmaz wil dat dat advies wordt teruggetrokken en dat er alsnog een positieve voordracht voor gratie wordt uitgebracht bij de koning. Die kan gratie verlenen.