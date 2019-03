Documentaire Parwási vertelt de geschiedenis van de Hindoestaanse gemeenschap

Een bijzondere voorstelling komende vrijdag bij Pathé Buitenhof in Den Haag. Dan gaat namelijk de Hindoestaanse documentaire Parwási in première. Filmmaker Moen Poeran gaat daarin op zoek naar de roots van drie Hindoestaanse vrouwen. En de belangstelling is groot, want de première is uitverkocht.

Het is 145 jaar geleden dat Hindoestanen voor het eerst afreizen naar Suriname om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Na de onafhankelijkheid in 1975 zoeken de meesten hun heil in Nederland. Maar wat is er overgebleven van hun cultuur? En wat is er opgeofferd? De documentaire Parwási, die vrijdag in Den Haag in première gaat, geeft een antwoord op die vragen.

Doel van Moen Poeran is om vooral Hindoestaanse jongeren te herinneren aan hun roots: 'Ze weten niet hoe het allemaal precies is gegaan. Hoe onze voorouders uit India naar Suriname zijn gegaan. Maar ik wil ook vooral aangeven hoe moeilijk zij het toen hebben gehad. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we het nu zo goed hebben hier.'



Toekomst

In de documentaire worden drie Hindoestaanse vrouwen gevolgd. Zij hebben elk hun eigen verhaal. Zoals Bharti Girjasing, zij voelt zich vooral een wereldburger, maar is ook nieuwsgierig naar haar roots: 'Roots zijn voor mij belangrijk omdat ik moet weten waar ik vandaan kom. Maar het is voor mij ook belangrijk om naar de toekomst te kijken. En om die vervolgstappen te kunnen zetten, moet je wel weten waar je vandaan komt.'

Voor Girjasing is de documentaire een ode aan haar ouders en voorouders: 'Ze hebben keihard gewerkt om mij het leven te geven dat ik nu leid. Daar ben ik enorm blij mee en dankbaar voor. En daarom vind ik deze documentaire een mooi gebaar naar al onze voorouders en de stappen die zij hebben ondernomen.'





LEES OOK: Docu over Mosul maakt indruk: 'Waarom keren mensen in godsnaam terug?'