Urenlang grote problemen op spoor in regio na aanrijding

Vanwege de aanrijding reden er van 10.00 tot 12.15 uur geen treinen op de trajecten Schiphol Airport-Utrecht Centraal en Amsterdam Bijlmer ArenA-Utrecht Centraal.

'Stel als het mogelijk is je reis uit of kies voor ander vervoer', adviseerde de NS reizigers in deze regio. Ze konden eventueel via Amersfoort reizen, maar dan moesten ze wel rekening houden met een half uur vertraging.



HSL

De problemen met de gestrande trein op het HSL-traject tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal - waardoor er geen IntercityDirect-treinen reden - waren rond 12.00 uur verleden tijd. Maar tot 14.00 uur rijden er op dit traject wel minder treinen, waarschuwde een woordvoerder van de NS. 'En houd rekening met vertraging.'

