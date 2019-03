Baudet en Kuzu zien af van zetel in provincie Zuid-Holland

Voor Baudet betekent dit dat hij niet vanuit Amsterdam naar Zuid-Holland hoeft te verhuizen. Statenleden moeten namelijk wonen in de provincie waar zij lid zijn. Het afhaken van Baudet is goed nieuws voor Leendert Verheij van Forum voor Democratie: hij was als nummer elf op de lijst voorbij gestreefd door Baudet, maar krijgt nu alsnog een zetel.

Dat Kuzu afziet van zijn zetel, betekent dat DENK-lijsttrekker Metin Çelik plaatsneemt in de Provinciale Staten. Çelik was al aanwezig bij de eerste vergaderingen over het vormen van een provinciebestuur. Daar stelde hij voor om Job Cohen aan te stellen als tweede formateur naast Hans Wiegel. Dat voorstel is maandag afgewezen door Forum.