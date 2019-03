Zes elektrische fietsen gestolen door dezelfde man in Alphen aan den Rijn

In januari en februari zijn in Alphen aan den Rijn in ieder geval zes elektrische fietsen gestolen door dezelfde man. Hij is bij die diefstallen gefilmd. Er zijn in de eerste twee maanden van het jaar nog meer aangiftes gedaan van de diefstal van elektrische fietsen in Alphen, maar het staat niet vast dat de man ook die diefstallen heeft gepleegd.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op 16 januari is de verdachte vier keer gefilmd: twee keer in de Julianastraat bij supermarkt Hoogvliet, in de Hooftstraat en aan de Prins Bernhardlaan. Alle keren steelt hij een dure elektrische fiets, voornamelijk van het merk Gazelle. De man gebruikt vermoedelijk een lopersleutel om het slot te openen. Het is niet duidelijk hoe hij aan die sleutel komt.

Op 30 januari en 1 februari is dezelfde man weer gefilmd tijdens de diefstal van twee fietsen in de Julianastraat. De politie hoopt dat iemand hem herkent, of dat het is opgevallen dat hij elektrische fietsen te koop heeft aangeboden. Ook meer camerabeelden waar de dief mogelijk op staat, zijn welkom bij de politie.



Herkent u de man of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem