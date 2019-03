Overvaller supermarkt Leidschendam vertrekt na 30 seconden zonder buit

De overval op supermarkt Dirk van den Broek in Leidschendam op 10 januari heeft slechts 30 seconden geduurd. Omdat de medewerkster die door de dader werd bedreigd niet meewerkte, sloeg de man zonder buit op de vlucht. Hij is gefilmd door bewakingscamera's.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

De overvaller komt op donderdag 10 januari om 19.45 uur de winkel aan de Burgemeester Sweenslaan in Leidschendam binnen. Hij draagt een fel blauw trainingspak en trekt bij binnenkomst de touwtjes van de capuchon nog wat strakker aan, zodat zijn gezicht nauwelijks is te zien.

Hij loopt op de servicebalie af, bedreigt de 18-jarige medewerkster die daar staat met een mes en eist geld. De vrouw pakt meteen de telefoon om haar leidinggevende te bellen, maar de overvaller slaat met zijn mes naar het snoer van de telefoon en probeert die kapot te snijden.



Overvaller vertrekt

Omdat het slachtoffer wegloopt bij de balie, besluit de overvaller er dan ook vandoor te gaan. Hij blijft nog heel even staan vlakbij de ingang, maar rent dan naar buiten. Het is niet bekend waar hij heen is gegaan en waar hij vandaan kwam. Daarom komt de politie graag in contact met getuigen die de man voor na de overval ergens hebben gezien.

De overvaller is ongeveer 1,70 meter lang. Hij heeft een tenger postuur, een donkere huidskleur en donkere ogen. Hij droeg een fel blauw trainingspak met witte strepen van het merk Adidas met een capuchon en een bijpassende broek. Zijn zwarte schoenen met witte zool zijn vermoedelijk van het merk Nike. Ook had hij een stevige wit-zwarte plastic tas bij zich en hij sprak Nederlands met een accent.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem