Winkeldief Kruidvat Rijswijk dreigt met mes als hij wordt betrapt

Personeel van het Kruidvat in Rijswijk betrapt een winkeldief, die al een keer eerder in de winkel is geweest. Op het moment dat een medewerkster hem buiten aanspreekt, haalt de man een mes tevoorschijn en bedreigt haar daar mee.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

De man komt op zondag 3 maart voor de eerste keer langs in de winkel aan de Herenstraat. Hij stopt een rugtas vol met spullen en haalt ook een aantal doosjes parfum uit het schap. Op het moment dat een medewerkster in de buurt komt, doet hij net of hij een gewone klant is. Als de kust veilig is, loopt hij met een volle tas naar buiten.

Het personeel ontdekt de diefstal te laat, maar onthoudt wel het gezicht van de man. Daarom wordt hij herkend als hij op 11 maart opnieuw binnenkomt. Deze keer stopt hij zijn tas en jaszakken vol met chocoladerepen van Milka. Op het moment dat hij naar buiten loopt, gaat een medewerkster achter hem aan.



Bedreiging

Buiten spreekt ze hem aan en zegt dat hij de tas terug moet geven en dat ze de politie gaat bellen als hij niet alsnog afrekent. De man scheldt haar uit en haalt een mes tevoorschijn, waarmee hij haar bedreigt. Hij roept dat hij haar doodmaakt als ze hem aanraakt. Uiteindelijk geeft de man de tas terug en hij fietst weg.

De politie zoekt de man voor de twee winkeldiefstallen en de bedreiging. Hij is duidelijk te zien op de beelden van de bewakingscamera’s in het Kruidvat. Hij draagt donkere kleding, heeft kort zwart haar en is kalend. De man spreekt vloeiend Nederlands. Ook is te zien dat hij moeilijk loopt.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem