Dure camera en lens gestolen bij Mediamarkt Rijswijk

Twee mannen hebben samengewerkt om een camera en een lens ter waarde van 5000 euro gestolen bij de Mediamarkt in Rijswijk. Het is hen gelukt om ongezien een vitrine te openen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

De twee komen op zaterdag 5 januari de winkel binnen en lopen meteen door naar de foto-afdeling. Eén van de mannen bukt om de vitrine te openen. Het is niet bekend hoe hij dit doet. Vervolgens haalt de andere man de Canon spiegelreflexcamera en de lens uit de vitrine.



Herkent u de mannen?

