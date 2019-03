Kiki Bertens zit Betty Stöve op de hielen. De Wateringse tennisster belandt maandag, na haar goede prestaties op de tennisbaan van de afgelopen weken, op de zesde positie van de wereldranglijst. Er is maar één Nederlandse die ooit een hogere positie bezette. Dat was Stöve, op plaats vijf.

Bertens bereikte tijdens het hoog aangeschreven toernooi in Miami deze week de achtste finale. Daarin was de Australische Ashleigh Barty te sterk voor haar, maar de karrevracht aan punten die ze met haar prestaties in Amerika verdiende, geven Bertens een nieuwe boost op de WTA-ranglijst.



Bertens had ondanks haar nederlaag zelfs nog even uitzicht op plaats vijf. Dan had Karolina Pliskova - die nu de vijfde plaats op de ranking bezet - in de nacht van maandag op dinsdag in Miami moeten verliezen van Yulia Putintseva. Maar zij liet zich niet verrassen door de Kazachstaanse.