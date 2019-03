Lil' Kleine en DI-RECT op Bevrijdingsfestival Zoetermeer

De populaire rapper Lil' Kleine treedt op tijdens Bevrijdingfestival in Zoetermeer. Zondag 5 mei is hij om 20:15 uur te zien op het hoofdpodium op de Markt. Ook DI-RECT is van de partij. De Haagsche rockband sluit het feest af van 22.45 uur tot 23.45 uur.

Lil' Kleine is een van de meest populaire rappers van dit moment. Hij scoorde eind 2018 een grote hit met het nummer Verleden Tijd, samen met Frenna. Ook maakte hij dit seizoen zijn debuut als coach bij het populaire RTL-programma The Voice of Holland en lanceerde hij zijn eigen kledinglijn JORIK.

De mannen van DI-RECT zijn geen onbekenden van het Bevrijdingsfestival. In 2013 schitterde de band ook al in Zoetermeer op het hoofdpodium. Eind februari bracht DI-RECT het nummer 'Devil Don't Care' uit.



Twintigste editie Bedrijvingfestival Zoetermeer

Hoewel het Bevrijdingsfestival Zoetermeer niet een van de 'officiele' bevrijdingsfestivals is, is het langzaam aan een echte klassieker in onze regio. Het is inmiddels de twintigste keer dat dit feest georganiseerd wordt.

Het festival start zondag 5 mei om 12:00 uur. Gedurende de dag zijn er optredens van ondere andere Yentl en de Boer, Handsome Poets, Wulf en de DJ's Coen & Sander. Toegang is gratis.

