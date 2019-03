Dzien dobry! Een paar woorden is genoeg: wijkagent Sacha leerde Pools

'Dzien dobry' is goedendag en 'do widzenia', is tot ziens. Voor wijkagent Sacha Kipping is het inmiddels gesneden koek. Afgelopen jaar ging ze met zestien collega-agenten op Poolse les. Ze volgden taallessen en bezochten bedrijven waar veel Polen werken. Het idee: beter contact met de Poolse bewoners van haar wijk om beter zicht te krijgen wat er speelt in de gemeenschap.

'Het wordt zeker gewaardeerd', vertelt Kipping. 'Je merkt dat er gelijk toenadering is, soms in heel gebrekkig Nederlands.' Kippings werkterrein is Rustenburg-Oostbroek; een wijk tegen het Zuiderpark met meer dan drieduizend bewoners uit Oost-Europa. Voor wie de taal soms een barriere vormt.

Een Poolse jongen op een bankje kan het wel waarderen dat Sacha hem aanspreekt in het Pools. 'Als je als buitenlander in Polen een politieagent aanspreekt, dan is dat een probleem.' Hij maakt een selfie met de wijkagent en wenst haar fijne dag.



Een paar woorden

Die paar woorden Pools werken drempelverlagend, legt Ania Paszak, ze vertelt dat er in Polen heel anders tegen een agent wordt aangekeken. 'Een politieagent was nooit je vriend in Polen.'

Met stichting IDHEM zet de geboren Poolse - die al dertig jaar in Nederland woont- zich in voor nieuwkomers. 'Al zeg je alleen maar goedendag. Grenzen vallen weg en mensen zijn daardoor meer open.'



Niet onomstreden

Sacha ziet inmiddels een bekende. De man is driftig aan het bellen. 'Dzien dobry.' Ze vraagt of alles goed gaat. Hij haalt zijn schouders op en overhandigt zijn paspoort. Alles blijkt in orde. De man zegt gedag en loopt weer door.

Het initiatief van de politie om agenten Pools te leren is niet onomstreden. Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad stelde er vragen over aan het college. Maar voor Sacha heeft haar Pools zich al bewezen. Zo kan het woord 'rustig' in het Pools wonderen doen in een aggressieve situatie. 'Het is ook een stuk veiligheid.

