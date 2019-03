'Zo'n Haags begrip mag niet verdwijnen': Karaoketaxi blijft toch rijden

De karakteristieke Haagse karaokitaxi blijft tóch bestaan. Eerder dit jaar zag eigenaar Ton Baggerman zich genoodzaakt de stekker eruit te trekken, omdat het bedrijf in financiële nood verkeerde. Op de valreep is het bedrijf overgenomen door de Haagse taxichauffeur Sarief Ashikali en kan het bedrijf toch blijven bestaan: 'Die bus moest gewoon weer rijden, twintig jaar gooi je toch niet zomaar aan de kant', aldus Ashikali.

Begin dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat de karaoketaxi ermee ophield. Na ruim een jaar aanmodderen met een crowdfundingsactie die nauwelijks aansloeg en heel veel andere problemen, leek het bedrijf echt niet meer te redden. Toenmalig eigenaar Baggerman zag geen andere uitweg meer dan ermee te stoppen en de karaokebus te koop te zetten.

'Toen ik dat hoorde, twijfelde ik geen moment', vertelt Ashikali aan Omroep West. 'Want zo'n Haagse begrip mag gewoon niet verdwijnen'. Ashikali runt zelf een taxibedrijf in Den Haag. Tijdens zijn ritjes ontdekte de chauffeur dat hij niet de enige was die het zonde vond als de karaoketaxi zou verdwijnen. Van klanten hoorde hij regelmatig hetzelfde verhaal: 'Dus heb ik besloten het over te nemen. Maar ik ga niet zelf rijden, Ton blijft de chauffeur. Hij is toch hét gezicht van de bus.'



Ton Baggerman, hét gezicht van de bus

Baggerman zelf is redelijk nuchter onder de redding van 'zijn' karaoketaxi: 'Ik moet zeggen dat het leven van een pensionado ook niet verkeerd is', vertelt hij aan Omroep West. 'Dus het wordt wel even wennen om straks weer in de bus te zitten, want ik doe nu toch een maand of twee al even niets.'

De Haagse taxichauffeur moest nog zes jaar tot zijn pensioen en met het verlies van zijn taxi, verloor hij ook zijn enige inkomstenbron: 'Het is daarom fijn dat ik toch nog betrokken blijf en kan blijven rijden.'



Grote schoonmaakbeurt karaoketaxi

De bus heeft inmiddels z'n eerste ritjes weer gemaakt. Wel heeft Ashikali eerst een grote schoonmaakbeurt gehouden: 'Ik heb de bus van binnen helemaal netjes gemaakt, want die was behoorlijk uitgeleefd', zegt hij. 'De stoelen zijn opnieuw bekleed, het kleed voorin is vervangen en alles is gereinigd.' De aanvragen druppelen langzaam aan weer binnen. Zo staat er komende zaterdag een ritje naar Amsterdam met zes dames op de planning: 'Dus dat belooft een gezellig middag te worden', aldus Ashikali.

