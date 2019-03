Speelgoedwinkel sluit na 112 jaar de deuren: 'Ik zal wel een traantje laten'

'Ik vond het een moeilijke beslissing, en ik heb er nachten van wakker gelegen,' vertelt Piet van Dam. 'Mijn oma is ooit 112 jaar geleden met de zaak begonnen, daarna heeft mijn moeder het overgenomen. Het is erg jammer dat de kinderen voor een ander vak hebben gekozen. Maar het is ook een lastige tijd, we hebben de afgelopen jaren veel concurrentie gekregen van het internet.'

De speelgoedwinkel in Boskoop staat bekend om zijn assortiment en is een begrip in het dorp. 'Wat je nergens kan vinden heeft Van Dam', schrijft iemand op Facebook nadat bekend werd dat de speelgoedwinkel gaat sluiten.



Geraniums

Bijzonder speelgoed, verzamelingen, carnavalskleding, er is van alles te vinden geweest. Wanneer de zaak precies dicht gaat is nog niet helemaal duidelijk. Augustus is genoemd, maar het kan ook iets later worden. Inmiddels druppelen de reacties van Boskopers binnen bij Piet en Gerrie: 'Dat doet je wat, al die reacties. Maar,' besluit Piet, 'ik ga echt niet achter de geraniums. Ik heb nu eindelijk tijd voor al mijn hobby’s en verzamelingen.'