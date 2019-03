Darttalent De Zwaan: 'Dankzij Barney sta ik donderdag in Ahoy'

Leidschendammer Jeffrey de Zwaan gaat komende donderdag een spannende avond tegemoet. De darter mag meedoen aan de Premier League Darts in Ahoy in Rotterdam. Hij is te bewonderen op hetzelfde podium als dartlegende Raymond van Barneveld. Barney zelf mag de pijlen kruisen met Michael van Gerwen, terwijl De Zwaan de dubbels mag raken tegen de Engelsman Rob Cross.

De Zwaan gunt Barney alle eer, misschien wel meer dan wie dan ook in de Rotterdamse darttempel. 'Bij mij leeft zijn afscheid van het Nederlandse publiek ook. Door hem ben ik gaan darten. Hij heeft mij gesponsord in het professionele circuit. Aan hem heb ik te danken dat ik er donderdagavond sta', zegt het darttalent.'





Op het wereldkampioenschap in december werd De Zwaan nog uitgeschakeld door Cross. Is hij klaar voor revanche komende donderdag? 'Dat leeft wel bij mij. Ik wil hem terugpakken. Een mooier moment dan dat te doen in een vol Ahoy is er niet.'



Naar de top

Deelname aan de Premier League is voorlopig eenmalig voor de Leidschendammer. Wellicht mag hij in de toekomst wel wekelijks in het prestigieuze toernooi darten. Hij heeft zelf al een toekomstplan: 'Ik ga me steady naar de gevestigde orde werken. Volgend jaar wil ik richting de top 32. En zo elk jaar steeds verder. Ik hoef niet meteen in die top te staan. Als je dan valt, val je meteen in een diep dal.'

