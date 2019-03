Onbevoegde docenten en gepeste kinderen: ook het onderwijs op de Hindoe Basisschool is belabberd

Het onderwijs op de Algemene Hindoe Basisschool zou ver onder de maat zijn. Dat blijkt uit gesprekken van Omroep West met ingewijden. De Onderwijsinspectie zou bij verrassingsbezoeken aan de school in januari 'niets positiefs' over het onderwijsniveau hebben kunnen vinden. Zeker drie leerkrachten staan onbevoegd voor de klas. Ook zou er een pestcultuur heersen onder leerlingen.

Omroep West onthulde maandag dat het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool eind vorige maand is vervangen onder druk van de Onderwijsinspectie. Dat gebeurde na jaren van mismanagement, intimidatie en fraude.

Spil in die praktijken is de oprichter en oud-bestuursvoorzitter G. Deze Surinaams-Hindoestaanse vastgoedondernemer uit Den Haag moest jaren geleden al het veld ruimen onder druk van de inspectie, maar hield achter de schermen als adviseur de touwtjes in handen.



Onbevoegde docenten

Volgens de bronnen van Omroep West, die anoniem wensen te blijven, is G. niet alleen schuldig aan fraude, intimidatie en machtsmisbruik: hij zou ook verantwoordelijk zij voor het belabberde onderwijsniveau. 'G. wilde het liefst Surinaamse docenten voor de klas, omdat die makkelijk te kneden zijn', zegt een leerkracht. 'Ze zijn als was in zijn handen omdat ze anders geen baan kunnen vinden.'

Deze leerkrachten zijn opgeleid in Suriname, maar hun diploma wordt in ons land niet erkend; het niveau is naar Nederlandse maatstaven veel te laag. Daardoor staan zij onbevoegd voor de klas. Nu de inspectie daar een punt van heeft gemaakt worden zij versneld bijgeschoold op een Nederlandse pabo, bevestigt de interimdirecteur.



Pestcultuur

Daarnaast klagen ouders, mede naar aanleiding van de berichtgeving van Omroep West, over de pestcultuur en het gebrek aan toezicht op de school. 'Mijn dochter heeft in groep 7 gezeten', zegt een moeder, 'en ze werd heel erg gepest. De juf, directie en het bestuur deden niks.'

Weerwoord werd door de juf niet gewaardeerd. 'Houd je grote mond tegen me, kreeg mijn dochter te horen.' Jeugdzorg en de Ombudsman hebben zich ermee bemoeid, inmiddels zit het kind op een andere school. 'Mijn dochter had zelfs zelfmoordplannen.'



Van school weggelopen

Vorige week woensdag deed een andere moeder verslag op Facebook: haar kind was die dag van school weggelopen. Ze is twee uur zoek geweest. 'Ze is vandaag door zeven jongens geslagen en geschopt. Deze zelfde jongens zitten bij haar op school. Alle kinderen hebben het gezien, behalve de leerkrachten.'

'Ze wordt al jaren gepest en ik heb het al meerdere malen aangekaart bij de directie', schreef zij. 'Maar ik voel me ongehoord. Ze is acht jaar, probeert u zich in haar schoenen te verplaatsen. Het was haar vandaag te veel geworden.'



Niet meer van deze tijd

Volgens de Onderwijsinspectie zou ook de manier van lesgeven niet meer van deze tijd zijn. Op de Algemene Hindoe Basisschool wordt er 'frontaal klassikaal' lesgegeven: op de ouderwetse manier waarbij een leerkracht voor de gehele klas een verhaal afsteekt. Tegenwoordig wordt in het onderwijs veel meer rekening gehouden met de verschillende niveaus van de leerlingen, die ook veel zelfstandiger kunnen werken, al dan niet onder begeleiding van een leerkracht.

De nieuwe interim-directeur Edu Dumasy erkent dat die leswijze achterhaald is. 'Ik ken dat nog van mijn eigen jeugd in Indonesië', zegt hij. ‘Maar we zijn ermee aan de slag en de leerkrachten worden bijgeschoold.’ Volgens een tweede docent zal dat niks opleveren. 'Ze kunnen het gewoon niet. Het wordt alleen gedaan om de inspectie tevreden te stellen.'



Rapport inspectie

Hoewel onder druk van de Onderwijsinspectie het bestuur al is vervangen, is die inspectie nog bezig met een onderzoek naar de misstanden op de Algemene Hindoe Basisschool. Naar verwachting verschijnt het rapport daarover in juni.



Verantwoording

Het bericht op Omroep West dat het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag eind vorige maand onder druk van de Onderwijsinspectie samen met een van de oprichters aan de kant is gezet, heeft veel tongen losgemaakt. Daarvan getuigen ook de soms felle reacties op sociale media. De redactie van Omroep West wil graag verantwoorden hoe dit verhaal tot stand is gekomen.

Sinds september vorig jaar krijgt de redactie van verschillende kanten anonieme stukken toegestuurd. Sinds die tijd hebben we geprobeerd de bron van deze verhalen te vinden, en bewijzen voor de beweringen. Sinds december hebben we contact met meerdere betrokkenen, maar niemand wil met naam en toenaam worden genoemd.

Openbare bronnen als onderwijsinspectie.nl geven alleen een beeld over het verleden van de school. De Inspectie doet nu onderzoek, maar brengt pas in juni rapport uit. Wel wordt uit het openbaar verslag rond het ontslag van oud-directeur Rosita Ramcharan duidelijk dat er meer speelde, zoals wij al van onze bronnen wisten.

De heer G. (wij noemen hem zo om zijn privacy te waarborgen) is door Omroep West meerdere keren gevraagd naar zijn kant van het verhaal, maar daar is geen reactie op gekomen. Op het verzoek van Omroep West om een reactie aan zowel de directie, het bestuur als de Raad van Toezicht reageert alleen de nieuwe interim-directeur Edu Dumasy. Die zegt op te treden als directeur en bestuur in één persoon.