Verblijfsvergunning voor Armeense Hayarpi en haar familie

'We hebben alle moeilijkheden samen gedragen. We hebben eindelijk een verblijfsvergunning gekregen', schrijft Hayarpi. 'Dank jullie wel allemaal voor jullie steun, gebeden, kaarsjes, etc.'

De familie Tamrazyan zat maandenlang in kerkasiel in de Bethelkerk in Den Haag. De doorlopende kerkdienst moest voorkomen dat de uitgeprocedeerde familie, die bestaat uit ouders, twee dochters en een zoon, uitgezet zou worden. De familie Tamrazyan is al negen jaar in Nederland.



Verlossende woord

Eind januari bereikten de coalitiepartijen een akkoord over het kinderpardon. Dankzij die nieuwe regeling zou de Armeense waarschijnlijk in Nederland kunnen blijven. Dinsdag kwam voor de familie het verlossende woord en kregen alle leden hun vergunning.

LEES OOK: Opluchting bij Hayarpi over kinderpardon: 'Ik geloof het zelf eigenlijk nog niet'