Barney wil genieten van afscheid: 'Maar ik sta met mijn rug tegen de muur'

'Je kan er niet van genieten op het moment zelf', zegt Raymond van Barneveld over zijn wedstrijden komende woensdag en donderdag in de Premier League Darts. 'Ik moet winnen, moet ervoor gaan. Genieten komt wel als ik de beelden vrijdag terug zie.'

Darter Raymond van Barneveld is bezig aan zijn laatste seizoen als profdarter en speelt woensdag en donderdag voor de laatste keer op Nederlandse bodem. 'Je ziet op de beelden dingen die helemaal niet tot je zijn doorgedrongen op de avond zelf. Het is prachtig. Echt ongelofelijk. Mensen die heel veel evenementen hebben meegemaakt zeggen dan: 'dit is zo geweldig'.'

'Het is duidelijk', zegt Barney over wat hem te doen staat de komende dagen in Rotterdam. 'Ik wil genieten maar dat wordt lastig. Ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik heb altijd gespeeld om de hoogste prijzen en nu sta ik negende. Dat is heel anders.'

Tekst gaat onder de tweet door



35 jaar

Na dit seizoen stopt Barney met het gooien van pijlen. '35 jaar heb ik het gedaan', zegt hij daarover. 'Ik was zestien jaar toen ik begon. Heel mijn ziel en zaligheid heb ik er ingestoken. Zeker niet onverdienstelijk. Heel veel mooie dingen heb ik meegemaakt.'

'Maar je gaat ook nadenken. Wat wil je nog meer? Het leven moet niet alleen darts zijn. Ik heb prachtige kinderen en prachtige kleinkinderen', vertelt de Haagse dartsgrootheid vol trots. 'Daar wil ik ook meer aandacht aan besteden. Maar ook mijn vrienden. Ik heb bruiloften gemist, maar ook minder leuke dingen niet meegemaakt, zoals mensen die overlijden. Die kan je dan niet bijstaan omdat je in een vliegtuig op weg naar Australië zit.'

Gevoelsmens







'Ik ben een gevoelsmens, altijd staan mensen voor mij klaar, andersom was dat lastig. Dat wil ik in de toekomst meer doen', vertelt Van Barneveld. 'Ik blijf actief in de dartssport, speel nog hier en daar een toernooitje, maar voor de lol. Niet meer gedwongen die ranking spelen.'

LEES OOK: Darttalent De Zwaan: 'Dankzij Barney sta ik donderdag in Ahoy'