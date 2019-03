'Gelukkige en gezonde kinderen': nieuwe aanpak jeugdhulpverlening Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat de jeugdhulpverlening over een andere boeg gooien. Volgens wethouder Hanneke van de Gevel worden kinderen nu veel te vaak doorverwezen naar jeugdhulp en dat moet veranderen: 'We willen het zelf doen', aldus Van de Gevel. Problemen zouden zo veel adequater worden opgelost. Bijkomend voordeel: de verwachting is dat daarmee de kosten ook een beetje worden gedrukt.

De kosten voor jeugdzorg rijzen in veel gemeenten de pan uit. Hoewel dat vergeleken met andere plaatsen wel meevalt in Pijnacker-Nootdorp (7 procent vergeleken met 15 procent stijging van kosten in andere gemeenten in Haaglanden), denkt wethouder Hanneke van de Gevel (Eerlijk Alternatief) dat er toch nog meer winst te behalen valt wanneer kinderen met problemen kampen.

Met de inzet van een gemeentelijk kernteam, waarin specialisten zitten die niet alleen het kind kunnen helpen, maar ook ouders ondersteunen, hoopt ze sneller en via kortere lijntjes hulp te kunnen verlenen. 'Het voordeel van de gemeente is dat wij heel snel kunnen schakelen', aldus Van de Gevel.



Kernteam op centrale plekken

De bedoeling is dat er mensen vanuit het kernteam op scholen en huisartsenposten worden gestationeerd. Zij kijken niet alleen naar de problemen waarmee de kinderen te kampen hebben, maar bijvoorbeeld ook naar de thuissituatie. Zorgorganisatie Eerste Lijn, die nauw in contact staat met huisartsen, onder meer in Pijnacker-Nootdorp, ziet zo'n samenwerking wel zitten: 'De medewerker van zo'n kernteam kan eropuit en naar de andere plekken waar een kind functioneert, om daarna de afweging te maken wat er nodig is voor het kind', aldus Schoenmakers.

Daardoor is het volgens haar niet nodig dat jeugdzorg daaraan te pas komt. Naar verwachting worden op deze manier ook de kosten gedrukt, een bijkomend voordeel volgens wethouder Van de Gevel: 'De hoogspecialisistische jeugdhulp is gewoon veel duurder dan 'gewone' hulp, dus geld besparen zou een mooie bijvangst zijn', aldus de wethouder. 'Maar wat we vooral willen zijn gelukkige, gezonde en blije kinderen.'

LEES OOK: Yvette Nass voorgedragen als jeugdombudsman in Den Haag