Nieuwe campagne moet toeristen uit bollenvelden houden

'Enjoy the Flowers, respect our Pride.' Deze slogan moet toeristen de komende weken uit de bloemenvelden in de Bollenstreek houden. 'Iedereen is van harte welkom, maar we willen dat het voor iedereen een feestje blijft', zegt bloembollenkweker en initiatiefnemer Simon Pennings.

Fotograferende toeristen en kapot getrapte bloembollen zijn een doorn in het oog van veel bollenkwekers. Eerder waren er al borden om toeristen uit de bollenvelden te houden, nu komen er banners, borden en dranghekken met de nieuwe slogans. 'Ik teel al veertig jaar bollen, maar het wordt eigenlijk steeds erger', zegt Pennings, terwijl hij uitkijkt over zijn velden in Noordwijkerhout. Ze lopen over de velden en springen van pad naar pad. Dat geeft schade, ze vertrappen de tulpen.'

Even verderop houden vijf Chinese vrouwen een fotosessie in de velden. Ze lopen dwars door de bloemen heen. 'We wisten niet dat het niet mocht. We dachten dat het een soort park was', verontschuldigt een van hen. Ze vindt het een goed idee om banners te plaatsen: 'Dan weet je het tenminste.'



10.000 euro schade

De onoplettende toeristen bezorgden Pennings vorig jaar 10.000 euro schade op één perceel. 'Dat kon eigenlijk niet langer meer doorgaan. Ik kreeg ook andere reacties uit de streek. Op sommige plekken liep er 300 man door een veld', zegt hij. Pennigs schakelde de hulp in van gemeentes en de toeristische sector. Uiteindelijk kwam daar een campagne uit die deze week van start gaan.

Naast de banners, borden en dranghekken komen er op drukke weekenddagen vrijwilligers bij de velden te staan die de toeristen ontvangen en doorverwijzen naar plekken waar foto's gemaakt kunnen worden. Pennings: 'We willen de toeristen graag hebben in onze streek. Het brengt natuurlijk geld in het laatje, maar we willen dat het voor iedereen een feestje blijft.'

LEES OOK: Gemengde reacties op borden tegen bloembollentoeristen in Bollenstreek