Het blijft onrustig in Voorburg, weer gaat auto in vlammen op

De reeks autobranden in Voorburg houdt aan. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag ging er een auto verloren. Deze was geparkeerd aan de Beijnenstraat.

Het vuur werd rond middernacht ontdekt. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Het is al sinds begin februari onrustig in Leidschendam-Voorburg. In die maand gingen zeker zes auto's en een haspelwagen in vlammen op en in maart was het - met de autobrand van afgelopen nacht erbij gerekend - tot nu toe drie keer raak.

Ook werden de afgelopen tijd enkele brievenbussen opgeblazen, waarschijnlijk met zwaar vuurwerk. Begin maart werden drie verdachten aangehouden. Die zijn inmiddels weer vrij, maar ze zijn nog wel verdacht.



Overzicht

De reeks autobranden begon maandag 11 februari. Toen brandde een politieauto uit op de Van Everdingenstraat. Hieronder een overzicht van alle autobranden in Voorburg sinds die tijd:

Maandag 11 februari, 23.00 uur, Van Everdingenstraat Voorburg, politieauto

Dinsdag 12 februari, 20.45 uur, Prins Johan Willem Frisolaan Leidschendam, bestelbus

Woensdag 13 februari, 21.30 uur, Prins Frederiklaan Leidschendam, bestelbus

Donderdag 14 februari, 1.00 uur, Savallelaan Voorburg, 2 personenauto’s

Maandag 18 februari, 5.45 uur, Prinses Margrietlaan Voorburg, personenauto

Maandag 25 februari, 3.00 uur, Prins Bernhardlaan Voorburg, aanhangwagen

Donderdag 7 maart, Van Leeuwenstraat Voorburg

Maandag 11 maart, Jacobus van Looystraat, Voorburg

Dinsdag 27 maart, Beijnenstraat, Voorburg