'Ik dacht alleen maar aan mijn buren', man ontdekte brand Hooftskade en waarschuwde bewoners

De ramen en raamkozijnen van het pand aan de Hooftskade in Den Haag, waar in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitbrak, zijn zwartgeblakerd. Woensagochtend is pas goed te zien wat voor een ravage het vuur heeft aangericht.

'Ik kan mijn huis niet in', vertelt buurman Zouine Abdelali, terwijl hij de ravage aan de buitenkant bekijkt. 'Vanwege de stank. Ook de muren in mijn huis zijn zwart geworden. Je voelt in mijn huis nog de warmte van het vuur dat hiernaast woedde.'

Hij ontdekte de brand rond 2.30 uur. 'Ik hoorde iets kraken terwijl ik sliep', vertelt hij. 'Ik dacht eerst dat de buren die geluiden veroorzaakten. Maar omdat ik het erg benauwd had, besloot ik naar buiten te kijken om te zien wat er aan de hand was. Toen zag ik de vlammen uit het gebouw naast me. Daarop ben ik naar beneden gerend en heb ik de buren wakker gebeld. Eerst een gezin met twee kleine kinderen en daarna heb ik samen met agenten de andere mensen gewaarschuwd.' In totaal werden negen mensen geëvacueerd. Twee woningen zijn onbewoonbaar.



Tunesische vereniging

Op de benedenverdieping van het pand waar het vuur woedde, is volgens de buurman een Tunesische vereniging gevestigd waar mensen de deur in- en uitlopen. Maar of de brand daar ontstaan is, wordt nog onderzocht.

Abdelali is samen met de buren 's nachts opgevangen in een buurthuis. Drie mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Of en wanneer hij deze woensdag terug naar zijn huis kan, weet Abdelali nog niet. Toch oogt hij de ochtend na de brand rustig. 'Natuurlijk ben ik geschrokken', vertelt hij. 'Maar mijn aandacht ging alleen uit naar mijn buren. '