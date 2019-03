Lion King best bezochte musical ooit in Nederland

DEN HAAG -

The Lion King is de best bezochte musical ooit in ons land. Dat is vanmiddag bekend gemaakt in het Circustheater op Scheveningen. De voorstelling was daar te zien van 2004 tot 2006 en speelt er sinds 2016 opnieuw. Alles bij elkaar opgeteld zijn er ruim 3,3 miljoen kaarten verkocht.