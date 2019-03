Nog geen groen licht voor supergrote sportzaak Decathlon langs A4

De Franse keten Decathlon wil op het Forepark in Den Haag een grote vestiging openen. | Illustratie: gemeente Den Haag

De komst van een mega-vestiging van sportwinkel Decathlon langs de A4 bij Den Haag blijft onzeker. Er wordt al jaren over gesteggeld, inmiddels tot aan de Raad van State toe. Maar zelfs toen die woensdag uitspraak deed, was er nog steeds geen duidelijkheid. De bouw van het winkelcentrum gaat tegen de provinciale regels in. Volgens de Raad van State moet de provincie toch opnieuw rond de tafel om te kijken naar een mogelijke uitzondering voor Decathlon.

Decathlon wil in Zuid-Holland twee vestigingen openen, eentje in Schiedam en eentje aan de Donau op het Forepark in Den Haag, vlakbij het ADO stadion. Bij de grootschalige vestiging in Den Haag zullen ook sportfaciliteiten gebouwd worden, zoals een skatebaan en tennisvelden.

De regels van de provincie verbieden dit soort winkels aan de rand van de stad. Grootschalige winkelcentra zouden het probleem van leegstaande winkelpanden in de binnenstad verergeren. Ook is de provincie huiverig met bouwen vlakbij de natuur in de buitengebieden. Detailhandel met een grote omvang zoals auto’s, meubels en bouwmaterialen zijn wel toegestaan buiten de stad.



Rechtszaak

De bouw van de vestiging werd door de gemeente opgenomen in het bestemmingsplan voor het Forepark. De gemeente Den Haag is voor de komst van deze grote sportwinkel. Die zou zorgen voor nieuwe werkgelegenheid en niet leiden tot extra leegstand in de binnenstad. De provincie ziet dat anders en blokkeerde de plannen.

De gemeenten Den Haag en Schiedam stapten daarom naar de Raad van State. In de uitspraak van woensdagochtend laat de Raad weten dat de provincie in principe een verbod op winkels buiten de stad mag opleggen. Maar in het geval van deze twee sportwinkels heeft de provincie niet gekeken naar een mogelijke uitzondering voor de vestigingen van Decathlon.



Verbod blijft

Volgens de Raad is er meer ruimte voor een uitzondering dan hoe de provincie Zuid-Holland de situatie nu opvat. Zij moeten daarom opnieuw rond de tafel om de blokkade van de gemeentelijke plannen te verantwoorden.

Tot het moment dat de provincie hierover uitspraak heeft gedaan, mogen de gemeenten geen gebruik maken van hun bestemmingsplannen om de sportwinkels te bouwen. Gemeente en provincie zijn al sinds 2014 aan het bakkeleien over de komst van de Franse sportketen naar het Forepark.

