Uniek: weinig golven? Dan surf je straks gewoon in een Haagse hal

De eerste indoorsurfhal van de wereld verrijst in de Binckhorst in Den Haag. Het een idee voor de hal is afkomstig van Joeri Freriks en Jeroen Otters. Zij zijn verknocht aan de surfsport en baalden ervan dat er in Nederland niet altijd goede golven zijn. Ze sloegen aan het reken en en puzzelen en na acht jaar is de eerste indoorsurfhal van de wereld is het resultaat. Komende zomer moeten hun droom waarheid worden en moet het 'surfwalhalla' aan de Saturnusstraat opengaan.

In de hal komt een waterbak van zeventig bij twintig meter. Die bak wordt 2,5 meter diep en surfers kunnen er gaan genieten van golven tot een meter hoog. ' We zagen ooit ergens een bak met water waar golven in geproduceerd werden, toen dachten we: dat willen wij ook,' zegt Joeri. De indoorsurfhal kan gerealiseerd worden dankzij crowdfunding, giften, een lening van de bank en 50.000 euro van de gemeente.

Het gebouw en de vloer zijn inmiddels gereed gemaakt voor de bouw van het bassin. Het staal en de zijmuren die in de weg stonden, zijn gesloopt en de hal is schoongemaakt van de grond tot veertien meter in de dakdragers.



Keerwanden

De grote gaten in de vloer - op de plaats waar vroeger fabrieksmachines verankerd waren - zijn met zand, grind en gewapend beton gevuld. Dat vormt een solide ondergrond voor de keerwanden die daar bovenop worden geplaatst.

En dan is het voor de zomer zover: 's werelds eerste indoor surfpool wordt geopend. ' Freriks: 'Als surfers zeggen we dan 'stoked', geweldig!'