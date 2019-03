Kruipdoor-sluipdoor naar Schevenings strand moet wandelpad worden

Van onaantrekkelijke plek naar mooi wandelpad. De gemeente Den Haag heeft afspraken gemaakt met het Kurhaus op Scheveningen over een extra doorsteek naar zee. Nu is dat nog een 'kruipdoor-sluipdoor' met een vervallen tunneltje.

De bedoeling is dat er straks een ruim pad ligt tussen het Legoland Discovery Centre en het Kurhaus. Wethouder Boudewijn Revis: 'Als je nu achter het Kurhaus loopt, heb je geen idee dat je vlak bij de zee bent. Er zijn zelfs bordjes die je naar het strand moeten wijzen. Dat is straks niet meer nodig, omdat je dan de zee kan zien en ruiken.'

Een deel van de beoogde doorgang is momenteel in gebruik als parkeerplaats voor gasten van het Kurhaus. Met de gemeente is afgesproken dat er ruimte komt voor een klein aantal ondergrondse- en bovengrondse parkeerplaatsen voor hotelgasten. De Haagse gemeenteraad moet nog instemmen de plannen voor de extra doorsteek.

KIJK OOK:Stand van zaken werkzaamheden Scheveningse boulevard

Huidig beeld van de kruipdoor-sluipdoor



De gewenste doorgangHuidig bovenaanzicht van de kruipdoor-sluipdoor

Zo moet het er straks uit gaan zien